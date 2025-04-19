Депутат Госсовета Татарстана призвал отменить выступление Хакамады в Казани

Депутат Государственного Совета Татарстана Эдуард Шарафиев призвал отменить выступление Ирины Хакамады в Казани, запланированное на 20 апреля. Об этой инициативе парламентарий сообщил в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Депутат Госсовета Татарстана Эдуард Шарафиев

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Депутат Госсовета Татарстана Эдуард Шарафиев

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Эдуард Шарафиев сообщил, что к нему обратились родственники военнослужащих. По их мнению, Ирина Хакамада демонстрирует ненависть к тем, кто связан с военными действиями. Он также сообщил, что обратился к прокурору Татарстана Альберту Суяргулову с просьбой отменить мероприятие.

«Этой даме не площадку следует предоставлять, а, как минимум, признать ее иностранным агентом, а лучше — привлечь к ответственности за дискредитацию Вооруженных сил России», — написал парламентарий.

В беседе с «Ъ Волга-Урал» Эдуард Шарафиев отметил, что некоторые муниципальные депутаты и общественные деятели также выходили с инициативой о запрете выступлений Ирины Хакамады.

«Мы всегда обсуждаем факторы, которые так или иначе вызывают раздражение и напряженность в обществе. Это мигранты, иногенты и другие деструктивные элементы. Нужно в этих вопросах работать на упреждение», — заключил Эдуард Шарафиев.

Влас Северин