У екатеринбургского бара прошла акция по раздаче листовок на службу по контракту

Ветераны специальной военной операции (СВО), активисты «Русской общины» и депутат Заксобрания Вячеслав Вегнер пришли в популярный бар «Огонек» в Екатеринбурге, где раздали пригласительные листовки на службу по контракту. Такую акцию они решили провести после того, как СМИ сообщили, что участника СВО, ресторатора Олега Ананьева не пустили в бар, по некоторым данным из-за того, что он был в нетрезвом состоянии. Как говорилось в анонсе акции — «мероприятие является акцией по принуждению к патриотизму».

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По данным корреспондента «Ъ-Урал», участники акции попытались выяснить у начальника службы охраны заведения, почему Олега Ананьева не пустили в бар, чей Крым и как посмотреть записи с камер видеонаблюдения. На что представитель службы охраны пояснил, что в баре работает фейс-контроль, Крым российский, а записи с камер могут запрашивать только правоохранительные органы.

По данным издания 66.ру, сам Олег Ананьев никаких претензий к бару не имеет. «Ну не пустили и не пустили. Это частное заведение, и они имеют право. Если бы я был обычным участником СВО, никто бы даже не обратил внимания на этот случай. Обратили внимание только потому, что я публичная личность. Отношение к участникам СВО — это более глубокая проблема, чем просто отказ в посещении клуба»,— пояснил господин Ананьев изданию.