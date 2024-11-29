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Уральский ресторатор Олег Ананьев уходит на СВО по контракту

Уральский ресторатор Олег Ананьев решил уйти на специальную военную операцию (СВО). Он подписал контракт на прошлой неделе, рассказал он «Ъ-Урал».

Ресторатор Олег Ананьев

Ресторатор Олег Ананьев

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Ресторатор Олег Ананьев

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

«Долг позвал — все, надо отдать долги родине. Сын там тем более. Я вместе с ним хотел, но не получилось, не взяли. А сейчас вот взяли»,– рассказал он. Олег Ананьев добавил, что с бизнесом у него «закрыты все дела».

Напомним, в июне 2022 года ресторатор уволился из компании «Сима-ленд» Андрея Симановского, где работал руководителем отдела технологии и развития. Ранее бизнесмен владел итальянским рестораном Bambolino в особняке в центре Екатеринбурга, а также являлся совладельцем заведений Le Bourg 1905 и «Хаш», расположенных в ТЦ «Гринвич» и «Пассаж».

Виталий Красиков

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