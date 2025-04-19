Песков: Россия приветствует переговоры Ирана и США
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия приветствует начало процесса непрямых переговоров между Ираном и США и выступает за их продолжение с учетом интересов сторон и взаимного уважения. Об этом пишет агентство ИРНА.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
«Мы убеждены, что все вопросы, связанные с иранской ядерной программой и СВПД, должны решаться исключительно политико-дипломатическими средствами»,— сказал Дмитрий Песков (цитата по ИРНА).
Пресс-секретарь подчеркнул, что Россия считает мирное урегулирование иранского ядерного вопроса одним из своих приоритетов и приложит все возможные усилия для содействия переговорному процессу.
Сегодня в Риме стартовал второй раунд переговоров Ирана и США. Иранскую делегацию возглавляет представитель МИД страны Аббас Арагчи, а американскую — спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф.
Подробнее о переговорах по иранской сделке — в материале «Ъ» «Иранский атом не будут рубить под корень».