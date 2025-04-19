Песков: Россия приветствует переговоры Ирана и США

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия приветствует начало процесса непрямых переговоров между Ираном и США и выступает за их продолжение с учетом интересов сторон и взаимного уважения. Об этом пишет агентство ИРНА.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Мы убеждены, что все вопросы, связанные с иранской ядерной программой и СВПД, должны решаться исключительно политико-дипломатическими средствами»,— сказал Дмитрий Песков (цитата по ИРНА).

Пресс-секретарь подчеркнул, что Россия считает мирное урегулирование иранского ядерного вопроса одним из своих приоритетов и приложит все возможные усилия для содействия переговорному процессу.

Сегодня в Риме стартовал второй раунд переговоров Ирана и США. Иранскую делегацию возглавляет представитель МИД страны Аббас Арагчи, а американскую — спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф.

Подробнее о переговорах по иранской сделке — в материале «Ъ» «Иранский атом не будут рубить под корень».

Екатерина Отрашкевич