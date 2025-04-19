Полиция, казаки и добровольцы будут охранять храмы Новороссийска в Пасху

Городские службы Новороссийска завершили подготовку к празднованию Пасхи. Об этом сообщил глава Новороссийска Андрей Кравченко в своем Telegram-канале. В ночь с 19 на 20 апреля в храмах города пройдут традиционные пасхальные богослужения, которые, по оценке мэрии, соберут сотни горожан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Для обеспечения безопасности территорию 20 церквей, где запланированы ночные службы, предварительно обследовали кинологические расчеты. В охране правопорядка будут задействованы сотрудники полиции, представители казачества и добровольные народные дружины.

В период с 20:00 до 06:00 ряд улиц будет закрыт для движения автотранспорта. Глава города поздравил новороссийцев с наступающим праздником Светлого Христова Воскресения.

Вячеслав Рыжков