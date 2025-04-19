1877 жителей Татарстана обратились за медицинской помощью после укусов собак за первый квартал 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба раиса республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Почти 1,9 тысяч татарстанцев пострадали от укусов собак за I квартал 2025 года

Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ Почти 1,9 тысяч татарстанцев пострадали от укусов собак за I квартал 2025 года

Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ

Рост числа нападений бродячих собак в республике на людей обсудили на координационном совещании правоохранительных органов. Прокурор республики Альберт Суяргулов обратился к Рустаму Минниханову с просьбой усилить меры по отлову безнадзорных животных в районах.

Глава Татарстана поддержал инициативу и поручил главам муниципалитетов активизировать эту работу. Координацию работы возложили на Главное управление ветеринарии Кабмина республики.

Сегодня начальником Главного управления ветеринарии при Кабинете министров Татарстана был назначен Тимур Галеев. Ранее он руководил ГБУ «Государственное ветеринарное объединение Казани».

Влас Северин