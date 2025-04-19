Начальником Главного управления ветеринарии Кабмина Татарстана стал Тимур Галеев
Тимур Галеев назначен начальником Главного управления ветеринарии Кабинета министров Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба раиса республики.
Тимур Галеев (справа)
Фото: Главное управление ветеринарии Кабинета Министров Республики Татарстан
Ранее Тимур Галеев работал начальником ГБУ «Государственное ветеринарное объединение Казани».
До него должность начальника управления занимал Алмаз Хисамутдинов, который в апреле стал руководителем Арского района Татарстана.