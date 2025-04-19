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Начальником Главного управления ветеринарии Кабмина Татарстана стал Тимур Галеев

Тимур Галеев назначен начальником Главного управления ветеринарии Кабинета министров Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба раиса республики.

Тимур Галеев (справа)

Тимур Галеев (справа)

Фото: Главное управление ветеринарии Кабинета Министров Республики Татарстан

Тимур Галеев (справа)

Фото: Главное управление ветеринарии Кабинета Министров Республики Татарстан

Ранее Тимур Галеев работал начальником ГБУ «Государственное ветеринарное объединение Казани».

До него должность начальника управления занимал Алмаз Хисамутдинов, который в апреле стал руководителем Арского района Татарстана.

Влас Северин

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