В Свердловской области ожидаются резкие перепады температуры и ветер до 20 м/с

В ближайшие дни Свердловскую область ждут переменчивая погода и колебания температуры из-за чередования теплых и холодных фронтов, сообщили в Уральском гидрометцентре. Прошлой ночью через Екатеринбург прошел теплый фронт, который принес потепление. Температура воздуха поднялась до 15-19 градусов, а на севере и востоке области — до 11-14 градусов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

20 апреля ожидается холодный фронт, который принесет осадки. В южных районах области во второй половине дня возможны дожди и грозы. Температура ночью будет 9-14 градусов, а на севере до 4 градусов. Днем столбики термометров покажут 11-16 градусов, на севере до 6 градусов, а на крайнем юге до 21 градуса. Ветер ожидается западный 5-10 м/с, с порывами 15-20 м/с. В Екатеринбурге ночью температура составит 12 градусов, днем поднимется до 19 градусов, но во второй половине дня возможны дожди и грозы. Порывы ветра — 16 м/с.

21 апреля в Свердловской области прогнозируется облачная погода с прояснениями и небольшими дождями, местами со снегом. Ветер будет слабым, но днем усилится до 3-8 м/с. Температура ночью опустится до -2,+3 градусов, а на севере до -6 градусов. Днем температура будет в пределах 6-11 градусов, на крайнем юго-западе до 16 градусов. В Екатеринбурге ночью ожидается 4 градуса тепла и дождь, а днем температура составит 10 градусов с небольшими осадками.

В связи с сильными порывами ветра, свердловские спасатели просят обходить рекламные щиты и шаткие строения, не прятаться от ветра около стен домов, не оставлять автомобили вблизи деревьев и слабо укрепленных конструкций, а также не нарушать требования пожарной безопасности.

Напомним, в Свердловской области с 19 апреля ввели противопожарный режим. На север области он будет действовать с 26 апреля.