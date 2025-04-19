СКР установил командиров ВСУ, причастных к массовому обстрелу Курска

Военные следователи РФ назвали имена трех украинских командиров, ответственных за массированную атаку беспилотников на Курск 15 апреля. В результате атаки погиб один человек, девять пострадали.

По версии СКР, в числе причастных к атаке БПЛА:

командир 14-го отдельного полка беспилотных систем ВСУ полковник Дмитрий Бондарович;

командир 383-й отдельной бригады беспилотных авиационных комплексов воздушных сил ВСУ полковник Андрей Дзяний;

замкомандира 383-й отдельной бригады Виталий Сендзюк.

Бондарович, Дзяний и Сендзюк подозреваются в совершении теракта. Их местонахождение устанавливается, уточняется в пресс-релизе СКР.

В ночь на 15 апреля силы ПВО сбили 109 дронов ВСУ над территорией Курской области. В результате атаки БПЛА в Курске погибла 85-летняя женщина. Были повреждены 37 домовладений, 5 из них сгорели. Следственный комитет РФ возбудил дело о теракте (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ).

Подробности — в материале «Ъ» «Удар по домам».