Lada опередила Haval в числе самых продаваемых брендов в Петербурге за I квартал года

За первый квартал текущего года в Петербурге было реализовано в общей сложности 12 375 новых легковых и легких коммерческих автомобилей — на 3% меньше, чем за аналогичный период 2024 года. Такие данные представили аналитический центр «Автомаркетолог» и сеть дилерских центров «Прагматика».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

При этом результат продаж в марте в Петербурге впервые оказался ниже, чем в январе — традиционно самом слабом месяце года по данному показателю. В то же время март на 10% превзошел объем реализации в феврале, отмечают автоэсперты.

Лидером по продажам за январь-март в городе на Неве, в отличие от первых трех месяцев прошлого года, стал отечественный бренд Lada, который опередил китайский Haval — 2047 против 1982 зарегистрированных в Петербурге новых авто.

На третье место вышел Chery, который, в свою очередь, за счет активного развития суббрендов Belgee и Knewstar опередил еще одну китайскую марку Geely.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге продали первые автомобили китайского бренда Jaecoo, собранные на «Автозаводе АГР» — бывшей площадке южнокорейской Hyundai.

Андрей Цедрик