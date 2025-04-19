Путин изменил состав совета по развитию генетических технологий

Президент Владимир Путин исключил из совета по реализации программы развития генетических технологий на 2019-2030 годы вице-президента «Роснефти» Андрея Шишкина. Его место заняла Елена Завалеева, которая также занимает пост вице-президента «Роснефти». В состав президиума совета вошла глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.

Соответствующий указ президента опубликован на портале правовых актов. Он вступает в силу со дня его подписания.

Совет по реализации программы развития генетических технологий сформирован в 2019 году. В него входят 28 человек, которые координируют выполнение программы. Указом президента Вероника Скворцова стала 11-м членом президиума совета. В него также входят зампред правительства Татьяна Голикова, глава Минобрнауки Валерий Фальков, министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Подробнее о развитии генетики — в материале «Ъ» «Два миллиарда на производителей».