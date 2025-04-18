С начала 2025 года с вокзалов СКЖД было отправлено почти 8 млн пассажиров

В первом квартале с крупнейших вокзалов Северо-Кавказской железной дороги в пригородном и дальнем сообщении было отправлено 7,98 млн человек. Об этом сообщила пресс-служба СКЖД, управление которой расположено в Ростове-на-Дону. Здесь уточнили, что приведенный показатель на 1% выше, чем в январе-марте 2024 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Как пояснили в пресс-службе дороги, с января по март 2025 года наибольшая нагрузка по организации отправки пассажиров пришлась на вокзальные комплексы курортных зон Черноморского побережья. «Лидером по количеству пассажиров стал вокзал Адлер (804 тыс. человек). Второе место у вокзала Сочи (621 тыс.), третье – у вокзала Ростов-Главный (460 тыс.)», – добавили представители СКЖД.

Кроме того, хороший пассажиропоток был у таких вокзалов, как Пятигорск (252 тыс. человек), Ессентуки (250 тыс.), Краснодар-1 (215 тыс.), Кисловодск (212 тыс.), Туапсе (136 тыс.), Олимпийский парк (127 тыс.), Хоста (119 тыс.), Роза Хутор (116 тыс.), Минеральные Воды (105 тыс.), Лазаревская (92 тыс.) и Махачкала (86 тыс.).

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», с 12 июня сезонный поезд снова свяжет Ростов-на-Дону и Ейск, расположенный в Краснодарском крае, на берегу Азовского моря.

Ефим Мартов