В середине июня на маршрут возвратится сезонный поезд «Ростов – Ейск»

С 12 июня сезонный пригородный поезд снова свяжет Ростов-на-Дону и Ейск, расположенный в Краснодарском крае, на берегу Азовского моря. О возвращении состава сообщила пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД).

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В пресс-службе пояснили, что отправиться в путь из столицы Дона на Азовское побережье и обратно можно будет по субботам и воскресеньям, а также в праздничные дни. С вокзала Ростов-Пригородный поезд будет отходить в 06.45 и уже в 09.58 он будет в Ейске. Обратно состав отправится в 17.50 и прибудет в Ростов-на-Дону в 20.36.

«В пути следования предусмотрены остановки на станциях Батайск, Орловка-Кубанская, Староминская-Тимашевская, Старощербиновская»,– уточнили в СКЖД.

По планам управления дороги, пригородный состав перестанет курсировать 28 сентября.

Владимир Андреев