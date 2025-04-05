Свердловская область заняла второе место в России по числу укусов людей собаками

Свердловская область оказалась второй среди регионов России по числу инцидентов с укусами людей собаками. Рейтинг составил портал «Известия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

За год в регионе было зафиксировано 8 тыс. случаев укусов, аналогичное число в Волгоградской области. Первое место занял Краснодарский край, где за год произошло 14 тыс. инцидентов. На четвертой позиции оказался Татарстан, на пятой — Челябинская область.

Ямало-Ненецкий автономный округ замкнул пятерку регионов, где число укусов было наименьшим. В нее вошли также республики Ингушетия, Чечня, Алтай и Карелия.

Ранее Свердловское законодательное собрание выступило против закона об установлении предельных сроков содержания бездомных животных в приютах и их последующем умерщвлении. Депутаты отметили, что закон не решит проблему обеспечения безопасности граждан, предложив меры по маркированию и повышение штрафов за несоблюдение требований к содержанию животных владельцами.

Анна Капустина