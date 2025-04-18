В Белгородской области от атаки дрона пострадал один житель

В селе Дорогощь Грайворонского округа беспилотник ВСУ сдетонировал рядом с автомобилем, в результате чего ранения получил его водитель. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Житель самостоятельно обратился в медучреждение, где у него обнаружили минно-взрывную травму и баротравму. Белгородец отказался от госпитализации и продолжит лечиться амбулаторно. От атаки дрона также пострадал сам автомобиль.

За прошедшие сутки вооруженные силы Украины атаковали 11 муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 88 боеприпасов и 83 беспилотников. В результате погибли два человека, еще двое пострадали.

О том, что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину читайте в онлайн-трансляции.

Егор Якимов