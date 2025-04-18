Отели Сочи на майские праздники заняты на 60-80%

Средняя загрузка гостиниц в Сочи на майские праздники достигла 60–65%, а в отдельных объектах превысила 80%. Об этом сообщает «Ъ-Сочи» со ссылкой на председателя экспертного совета Ассоциации отельеров АМОС Дмитрия Богданова. По его словам, динамика бронирований развивается в соответствии с сезонными ожиданиями, без резких всплесков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

Как отметил господин Богданов, на темпы продаж влияет восприятие стоимости размещения и перелетов, а также сохраняющееся недоверие части туристов к экологической обстановке на Черноморском побережье. «Распространено ошибочное мнение, что загрязнение охватило все побережье. Здесь нужна более активная работа властей и турбизнеса по разъяснению ситуации», — подчеркнул он.

По прогнозу городских властей, в период праздников Сочи примет около 350 тыс. гостей. Для сравнения, в 2024 году на майских выходных курорты Краснодарского края в совокупности посетили около 800 тыс. человек, при средней загрузке гостиничного фонда 72%.

Дополнительно ожидается рост посещаемости ключевых туристических объектов. Так, один из крупнейших парков развлечений региона рассчитывает принять порядка 51 тыс. посетителей в период с 1 по 10 мая — это на 31% выше среднедневных значений. Наибольший поток ожидается 1, 8 и 9 мая.