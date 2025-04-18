Прокуратура Кубани обнаружила нарушения в четырех приютах для животных

Прокуратура выявила нарушения в четырех приютах для бездомных животных в Краснодарском крае. Инспекция проводилась в учреждениях Анапы, Геленджика, Новороссийска и Темрюкского района, сообщает пресс-служба краевого надзорного органа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В ходе проверок установлены факты несоблюдения норм организации кормления собак, ухода за питомцами, медицинского обеспечения и условий содержания. По результатам контрольных мероприятий в районные суды поданы исковые заявления с требованиями устранить обнаруженные нарушения.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в Краснодаре в тестовом режиме открылся муниципальный приют для бездомных животных. В учреждении безнадзорных питомцев планируют содержать в течение 26 дней, после чего возвращать в привычные места обитания.

Нурий Бзасежев