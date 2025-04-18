На фоне дефицита кадров в Сочи растут зарплаты медработников

На фоне сохраняющегося дефицита кадров в медицинской отрасли Сочи фиксируется рост заработных плат специалистов. По данным рекрутинговой платформы hh.ru, в первом квартале 2025 года врачи вошли в десятку наиболее востребованных профессий в Краснодарском крае, уступив по числу вакансий лишь специалистам в сфере продаж, общепита и обслуживания, пишет «Ъ-Сочи».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

В период с января по март в Сочи было опубликовано порядка 400 предложений о работе для врачей, что несколько ниже уровня аналогичного периода прошлого года (460). Вместе с тем число вакансий для главных врачей и заведующих отделениями увеличилось в три раза — с 14 до 42. Количество предложений для среднего медперсонала также выросло — с 198 до 209.

Медианная зарплата врачей в городе-курорте достигла 85 тыс. руб., что на 23% выше показателя 2024 года. Диапазон варьируется от 50,1 тыс. до 225 тыс. руб. Средняя заработная плата медсестер и медбратьев составила 50 тыс. руб. (против 42,5 тыс. руб. годом ранее), главврачей и заведующих отделениями — 130 тыс. руб. с колебаниями от 100 тыс. до 200 тыс. руб.

Всего в медико-фармацевтическом секторе Сочи за отчетный период было размещено 857 вакансий, что немного ниже прошлогоднего показателя (892), однако с ростом медианной зарплаты до 65,8 тыс. руб. против 59,1 тыс. руб. годом ранее.

По словам директора hh.ru Юг Олеси Лавреновой, несмотря на некоторое снижение числа вакансий, дефицит медицинских кадров в регионе сохраняется. На одну вакансию врача в Сочи в среднем приходится одно резюме, на должность медсестры — два, на позиции главврача и фармацевта — по три.

Вячеслав Рыжков