Минюст признал иноагентом блогера Шпака и певицу «Мари Говори»

Минюст признал иностранными агентами журналистку Ирину Баблоян, блогера Александра Шпака, экономического обозревателя Вячеслава Ширяева и певицу Марию Чистякову, выступающую под псевдонимом Мари Говори.

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Согласно сообщению ведомства, внесенные в реестр распространяли материалы иноагентов и нежелательных организаций, ложные данные о решениях российских властей, формировали негативный образ российской армии и выступали против боевых действий.

Ирина Баблоян (иноагент) — ведущая радиостанции «Эхо Москвы». После ликвидации станции она перешла работать YouTube-канал «Живой гвоздь». Александр Шпак (иноагент) — блогер и бодибилдер, участник телевизионных шоу. После начала боевых действий уехал в Турцию. В России в отношении него возбуждено дело о военных фейках. Мария Чистякова (иноагент) — певица и блогер. Она ведет Telegram-канал, в котором высказывается о политической ситуации в стране. Вячеслав Ширяев (иноагент) — журналист, экономический обозреватель, писал для «Эха Москвы», выступал на «Живом гвозде».

Полина Мотызлевская