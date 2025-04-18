На Дону к 2030 году планируют возвести 17 млн квадратных метров жилья

В Ростовской области продолжается строительство около 4,5 млн кв.м. жилья. Еще 17 млн «квадратов» планируется возвести в течение пяти лет — к 2030 году. Об этом сообщают «Ведомости Юг» со ссылкой на врио губернатора донского региона Юрия Слюсаря.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Строительство намечено в рамках проекта «Инфраструктура для жизни». Губернатор также отметил высокую эффективность девелоперского рынка региона. Однако по его мнению, отрасли нужны правила, которые будут понятны всем ее участникам.

Ранее сообщалось, что застройщики из других регионов, планирующие вести строительство в Ростовской области, теперь обязаны зарегистрировать свои юридические лица на ее территории.

Мария Хоперская