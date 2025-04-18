Министр обороны: Израиль сделает все, чтобы Иран не получил ядерное оружие

Израиль сделает все для того, чтобы Иран не получил ядерное оружие. Об этом в пятницу заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац. Высказывания израильского министра прозвучали после того, как в СМИ появилась информация об отказе президента США Дональда Трампа поддержать планируемый Израилем удар по иранским ядерным объектам.

«Премьер-министр Биньямин Нетаньяху и я, вместе со всеми сторонами, привержены курсу на то, чтобы не дать Ирану получить ядерное оружие,— сказал он (цитата по The Times of Israel).

— Мы не допустим угроз уничтожения в адрес государства Израиль».

«Это наша ответственность и историческая задача, и мы сделаем все возможное для их реализации»,— заверил министр обороны.

16 апреля газета The New York Times сообщила, что администрация Дональда Трампа отклонила предложения Израиля об ударах по иранским ядерным объектам. Он выступил за переговоры с Тегераном об ограничении его ядерной программы.

Первый этап переговоров США и Ирана по ядерной программе состоялся в Омане 12 апреля. Делегацию от Ирана возглавил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи, со стороны США — спецпредставитель президента Стив Уиткофф. Встреча длилась почти три часа, на ней представители обсудили иранскую ядерную программу и снятие санкций с Ирана. Министерство иностранных дел Омана позднее сообщило, что второй раунд переговоров между Ираном и США, посвященных урегулированию разногласий вокруг ядерной программы Тегерана, состоится 19 апреля в Риме.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Переговоры по иранской ядерной программе взяли ударный темп».

Анастасия Домбицкая