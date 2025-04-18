Девятилетний школьник попал в больницу после ДТП с иномаркой на Парнасе

Полиция проводит проверку по факту наезда на школьника во дворах на Парнасе. Дорожный инцидент с пострадавшим несовершеннолетним произошел накануне, 17 апреля, у дома 19 по улице Федора Абрамова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как сообщили в региональном ГУ МВД, было установлено, что 42-летняя женщина за рулем автомобиля Hyundai Solaris, двигаясь по улице Федора Абрамова, сбила 9-летнего мальчика, который переходил дворовую территорию.

В результате ДТП пострадавшего с травмами госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Подробности произошедшего в настоящий момент выясняются, уточнили в полиции.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что десятилетний мальчик попал в больницу после ДТП с Kia Rio на улице Рихарда Зорге.

Андрей Цедрик