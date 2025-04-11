Десятилетний мальчик попал в больницу после ДТП с Kia Rio на улице Рихарда Зорге

Автомобиль Kia Rio сбил 10-летнего мальчика возле дома № 1 по улице Рихарда Зорге в Красносельском районе. Ребенок был госпитализирован, полиция проводит проверку, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Как стало известно правоохранителям, авария произошла 10 апреля в 14:35 — мальчик выскочил на дорогу из-за припаркованного авто, и водитель Kia не успел затормозить. В результате ДТП ребенок получил травмы средней степени тяжести.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что три ребенка стали участниками ДТП с машиной скорой помощи в Приозерске.

Дарья Астанина