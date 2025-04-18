Спасатели продолжают мониторинг загрязнений побережья Анапы

Спасатели продолжают мониторинг загрязнения нефтепродуктами побережья Анапы и Темрюкского района Кубани. Последующие решения об организации отдыха на этих территориях будут приниматься на основе результатов проводимых исследований, заявил вице-премьер РФ Виталий Савельев на заседании правительственной комиссии для координации работ по ликвидации последствий ЧС, сообщает оперштаб региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Черных, Коммерсантъ Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

Сейчас выбросы мазута на отдельных участках зоны ЧС имеют фрагментарный характер и оперативно устраняются силами МЧС и добровольцев. На совещании обсуждалась возможность расширения сводной группировки водолазов и технического оснащения, включая эжекторные установки, для ускорения утилизации мазута со дна прибрежной акватории Черного моря в Анапском районе.

На сегодняшний день объединенная группировка Морспасслужбы и МЧС включает 80 водолазов и 6 эжекторных установок.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о непригодности пляжей Анапы и Темрюкского района для купания. При этом качество питьевой воды, продуктов питания и воздуха в указанных зонах соответствует действующим санитарным нормам.

Подготовка к туристическому сезону в Крыму, Севастополе и на других курортах Краснодарского края продолжается в штатном режиме.

Анна Гречко