Минобороны: ВСУ за сутки ударили по энергообъектам в четырех российских регионах
Украинская армия ударила по энергообъектам в Белгородской, Курской, Брянской и Воронежской областях, сообщили в Минобороны России. Всего за сутки вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили четыре атаки.
Фото: Inna Varenytsia / Reuters
Согласно пресс-релизу военного ведомства, были атакованы:
- В Белгородской области — высоковольтная линия 10 кВ филиала ПАО «Россети Центр» — «Белгородэнерго» (без электричества остались жители Ракитянского района);
- В Курской области — высоковольтная линия 110 кВ «Сеймская--Клюква №2»;
- В Брянской области — комплектная трансформаторная подстанция филиала ПАО «Россети Центр» — «Брянскэнерго» (без электричества остались жители населенного пункта Троебортное в Севском районе);
- В Воронежской области — распределительный надземный стальной газопровод ОАО «Газпром газораспределение Воронеж».
16 апреля был последний день моратория на взаимные удары по энергообъектам РФ и Украины, на который месяц назад согласился президент Владимир Путин. При этом, по данным Минобороны РФ, украинская сторона не раз нарушала договоренности. Сегодня пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что новых указаний по соглашению от главы государства не поступало.