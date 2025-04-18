Минобороны: ВСУ за сутки ударили по энергообъектам в четырех российских регионах

Украинская армия ударила по энергообъектам в Белгородской, Курской, Брянской и Воронежской областях, сообщили в Минобороны России. Всего за сутки вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили четыре атаки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Inna Varenytsia / Reuters Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Согласно пресс-релизу военного ведомства, были атакованы:

В Белгородской области — высоковольтная линия 10 кВ филиала ПАО «Россети Центр» — «Белгородэнерго» (без электричества остались жители Ракитянского района);

— высоковольтная линия 10 кВ филиала ПАО «Россети Центр» — «Белгородэнерго» (без электричества остались жители Ракитянского района); В Курской области — высоковольтная линия 110 кВ «Сеймская--Клюква №2»;

— высоковольтная линия 110 кВ «Сеймская--Клюква №2»; В Брянской области — комплектная трансформаторная подстанция филиала ПАО «Россети Центр» — «Брянскэнерго» (без электричества остались жители населенного пункта Троебортное в Севском районе);

— комплектная трансформаторная подстанция филиала ПАО «Россети Центр» — «Брянскэнерго» (без электричества остались жители населенного пункта Троебортное в Севском районе); В Воронежской области — распределительный надземный стальной газопровод ОАО «Газпром газораспределение Воронеж».

16 апреля был последний день моратория на взаимные удары по энергообъектам РФ и Украины, на который месяц назад согласился президент Владимир Путин. При этом, по данным Минобороны РФ, украинская сторона не раз нарушала договоренности. Сегодня пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что новых указаний по соглашению от главы государства не поступало.