В следующем сезоне Лиги чемпионов примут участие пять испанских клубов

Испанская Ла Лига будет представлена как минимум пятью клубами в следующем сезоне Лиги чемпионов. Дополнительная, пятая квота получена после вылета римского «Лацио» из Лиги Европы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Thilo Schmuelgen / Reuters Фото: Thilo Schmuelgen / Reuters

В таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) Испания стала второй, набрав 23,250 балла, что позволило получить дополнительное место. Идущая третьей Италия (21,187) уже не сможет подняться выше независимо от результатов выступлений «Интера» и «Фиорентины» в этом сезоне.

Ранее «бонусное», пятое место в Лиге чемпионов получила Англия, которая набрала 26,821 балла.

В текущем сезоне от Испании в полуфиналы еврокубков вышли три клуба. «Барселона» сыграет на этой стадии в Лиге чемпионов, престижнейшем континентальном турнире, против миланского «Интера»; «Атлетик» из Бильбао — в Лиге Европы, втором по рангу турнире, против «Манчестер Юнайтед»; «Бетис» — в Лиге конференций, наименее статусном турнире, против «Фиорентины».

Места в топ-5 испанского чемпионата после 31 тура занимают «Барселона» (70 очков), мадридский «Реал» (66), мадридский «Атлетико» (63), «Атлетик» (57) и «Вильярреал» (51; сыграно 30 матчей). Следом идут «Бетис» (48), «Сельта» (43) и «Мальорка» (43).

Таисия Орлова