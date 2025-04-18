Суд продлил арест вице-губернатора Вологодской области Дениса Алексеева

Басманный суд Москвы сегодня, 18 апреля, продлил на два месяца и 29 суток арест вице-губернатору Вологодской области Денису Алексееву, следует из карточки дела на сайте инстанции. Адвокат сообщил ТАСС, что судебное решение будет обжаловано.

Ходатайство о продлении срока содержания в СИЗО было подано следствием. Его рассматривала судья Басманного суда Евгения Николаева. Адвокат отказался комментировать ход расследования и сегодняшнее заседание.

О задержании и аресте Дениса Алексеева стало известно в конце февраля. Помимо него был задержан глава представительства Вологодской области в Москве Кирилл Бочаров. Им предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Как писал «Ъ», Денис Алексеев и Кирилл Бочаров требовали взятку от руководства местного АО «Березник» за продление договора аренды лесных участков под вырубку и общее покровительство. По данным издания, они получили от лесопромышленников 30 млн руб., что стало основой уголовного дела, а всего требовали 100 млн руб. Вину в предъявленных обвинениях чиновники не признают.

Подробнее — в материале «Ъ» «Взятка в Вологде где-где-где?».

Екатерина Отрашкевич