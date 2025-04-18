AFP: сирийцы столкнулись с нехваткой наличных

Сирийцы сталкиваются с острой нехваткой наличных денег из-за ограничений администрации на обналичивание средств. Об этом сообщает агентство AFP. По данным агентства, граждане страны вынуждены часами стоять в очередях в банки. Как пишет AFP, власти пошли на ограничения в отношении снятия наличных из-за кризиса ликвидности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Черных, Коммерсантъ Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

«В стране, где насчитывается около 1,25 млн работников госсектора, госслужащие вынуждены стоять в очереди в одном из двух государственных банков или связанных с ними банкоматах»,— говорится в сообщении.

В публикации сообщается об очереди из порядка 300 человек перед зданием Коммерческого банка Сирии.

«В некоторых случаях им приходится брать выходной только для того, чтобы дождаться получения наличных»,— утверждается в публикации.

В начале апреля министр экономики и промышленности республики Нидал аш-Шаар сообщал, что новое правительство Сирии разрабатывает всеобъемлющий план по восстановлению страны при поддержке дружественных стран. В январе 2025 года ЕС согласовал план постепенного смягчения санкций против Сирии. Как поясняла глава европейской дипломатии Кая Каллас, тем самым ЕС пытается помочь населению.

8 декабря к власти в Сирии пришла группировка «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ, признана в РФ террористической и запрещена). Президент Башар Асад подал в отставку и уехал в Россию, где получил политическое убежище. 12 декабря Россия установила контакты с политическим комитетом ХТШ (признана террористической и запрещена в РФ).

О ситуации в Сирии — в материале «Ъ».

Анастасия Домбицкая