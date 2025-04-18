«Слухами о такой диковинке пополнились кабинеты»

125 лет назад русский конструктор Сергей Мосин получил Гран-при Всемирной выставки в Париже за трехлинейную винтовку, производство которой в 1892-1893 гг. стартовало в том числе и на Ижевском оружейном заводе. Особую популярность на экспозиции снискали действующие миниатюры «мосинок» местных мастеров. Всего же ижевские промышленники привезли во Францию 179 изделий. Как миниатюрные «мосинки» покорили Париж — в историческом материале «Ъ-Удмуртия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Панорамный вид Всемирной выставки в Париже 1900 года

Фото: Люсьен Балек, Библиотека конгресса США Панорамный вид Всемирной выставки в Париже 1900 года

Фото: Люсьен Балек, Библиотека конгресса США

Весной 1900 года Париж превратился в мировую столицу, принимая Всемирную выставку. 14 апреля сотни стран представили здесь свои достижения в науке, технике и искусстве. На фоне передовых разработок, таких как первые эскалаторы и кинопроекторы братьев Люмьер, особое внимание вызвала российская экспозиция, демонстрирующая мощный промышленный потенциал страны, от новейших образцов металлургии до изысканных ювелирных изделий. Интерес публики и экспертов вызвали, в частности, винтовки трехлинейного калибра образца 1891 года конструктора Сергея Мосина и их миниатюрные копии, собранные ижевскими оружейниками.

Из первого тома хрестоматии по истории Удмуртии следует, что Ижевский оружейный завод среди прочего представил на выставке 40 экземпляров. стволов, 50 экземпляров ствольных коробок, 12 экземпляров прицельных колодок, по 20 экземпляров затворов, курков, соединительных планок и боевых личинок. В список изделий предприятия вошли образцы инструментальной стали и инструменты по обработке оружейных частей.

Звездой русской экспозиции стала сама трехлинейная винтовка системы Мосина: разработка русского конструктора завоевала высшую награду — Гран-при. За миниатюры «мосинок», произведенные на Ижевском оружейном заводе, на выставке в Париже были вручены золотые медали. Коллекционирование миниатюрных «трехлинеек» остается популярным и в наши дни. Многие коллекционеры изготавливают их самостоятельно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Современный хендмейд-макет винтовки Мосина образца 1891 года в масштабе 1 к 5 Фото: ИП Комкова А.Ф. на Udm.market Стреляющая миниатюрная винтовка Мосина образца 1891 года калибром 2мм Фото: Пользователь ComradMauser, pikabu.ru Следующая фотография 1 / 2 Современный хендмейд-макет винтовки Мосина образца 1891 года в масштабе 1 к 5 Фото: ИП Комкова А.Ф. на Udm.market Стреляющая миниатюрная винтовка Мосина образца 1891 года калибром 2мм Фото: Пользователь ComradMauser, pikabu.ru

По свидетельствам современников, уменьшенные модели винтовок не только воспроизводили конструкцию оружия в мельчайших деталях, но и действовали как настоящие. Мастера трудились над каждой моделью, как над произведением искусства.

Историк-краевед Евгений Шумилов рекомендовал «Ъ-Удмуртия» обратиться к первому тому книги «Два века "Ижмаша"». Источник описывает ажиотаж вокруг ижевских миниатюр в России, за несколько лет до выставки, так: «Слухами о такой диковинке пополнились кабинеты Главного артиллерийского управления, что на Фурштатской. Пришлось ижевцам вытаскивать из Арсенала ящик с миниатюрными калибрами и запускать их в работу. Десятка полтора чудо-трехлинеек разлетелось по империи. Через три года о них снова пришлось вспомнить. Французы и их гости со всей земли встречали тогда новый век на площади вокруг Эйфелевой башни, причем столь пышно и весело, что и подумать смешно было о грядущих всемирных потрясениях».

По мнению историка и культуролога Яна Ахундова, ажиотаж вызвала скорее уникальность миниатюр. «У нас была высокая культура оружейного производства, но получение наград было больше моментом политическим. Винтовка Мосина — вещь хорошая, но не то чтобы это была какая-то инновационная вещь, которая превосходила французские. Здесь не стоит питать иллюзий. Интерес представляло не само оружие, а его миниатюрные копии, которые полностью функционировали, как настоящие», отмечает господин Ахундов.

Хотя работы ижевских оружейников были отмечены на выставке в Париже наградами, это не имело «принципиального значения» для экспорта продукции предприятий, заявляет историк и кандидат исторических наук Владимир Маратканов. «На европейский рынок продукция ижевских заводов не попала. Основным ее потребителем был внутренний рынок и прежде всего российская армия»,— сказал он.

Господин Маратканов отметил, что в 1900-м гособоронзаказ Ижевского оружейного завода составлял 100 тыс. винтовок. К 1903-м план предприятия составлял всего 20 тыс. «В связи началом войны с Японией гособоронзаказ резко увеличился до 140 тыс. винтовок и завод заработал на полную мощность. Однако уже с 1906 года Ижевские заводы начали сокращать объемы производства, что привело к массовому увольнению рабочих. В связи с недостатком заказов заработок у большинства сократился в два раза. В 1908-м году предприятиям были даны заказы на 20 тыс. винтовок и 150 тыс. шрапнелей»,— приводит статистику историк.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Снимок Дмитрия Наймушина Фото: Снимок Дмитрия Наймушина

Историк Евгений Копысов рассматривает участие в выставке ижевских оружейников с позиции воздействия на работников. «В конечном счете награды, полученные на выставке, сыграли роль не только экономическую, но гораздо более важнее — эмоциональную. Согласитесь, после такого поощрения вы будете во сто крат больше и качественнее работать»,— сказал историк.

По словам господина Копысова, выставки стали предтечей развития глобализации. «Ни одна империя по сути не может замкнуться сама в себе, ведь, как мы знаем, капитализм нуждается постоянно в рынках сбыта и в ресурсах для развития»,— считает он.

«С политической точки зрения, союз России и Франции укрепился, что в преддверии сильного кризиса международных отношений, ставшего причиной Великой войны, было очень важно»,— резюмировал итоги Всемирной выставки для страны господин Копысов. До «всемирного потрясения» оставалось 14 лет.

Анастасия Никитина