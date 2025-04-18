«Водолет» планирует запустить скоростные суда из Нижнего Новгорода в Самару

«Водолет» в текущем году планирует запустить скоростные суда из Нижнего Новгорода в Самару и Пермь. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Приволжье» со ссылкой на гендиректора компании Никиту Итальянцева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В рамках проекта Минтранса РФ «Речные магистрали» по поддержке операторов речных перевозок в 2024 году «Водолет» перевез 13,7 тыс. пассажиров между Нижним Новгородом, Ульяновском и Казанью, получив 36 млн руб. субсидии из федеральной казны. При этом, по данным компании, в бюджет в виде налоговых отчислений вернулись 69 млн руб.

В прошлом году общее количество перевезенных «Водолетом» по рекам пассажиров увеличилось на 53%, до 125 тыс. человек. В компании ожидают дальнейший рост пассажиропотока.

Андрей Сазонов