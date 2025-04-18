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Коммерсантъ FM
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Тюменская область увеличила выплаты контрактникам в СВО до 1,9 млн руб.

В Тюменской области повысили единовременную выплату для военных, заключающих контракт для участия в СВО, до 1,9 млн руб. С учетом федеральных 400 тыс. руб. общая сумма достигнет 2,3 млн руб., сообщил губернатор Александр Моор.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

«Продолжаем поддерживать наших воинов. Победа будет за нами!»,— написал губернатор в своем Telegram-канале.

Ранее выплату уже увеличивали с 600 тыс. до 1,6 млн руб. в октябре 2024 года. Для получения денег контракт нужно оформить через местный военкомат. Дополнительно введены льготы по транспортному налогу и ипотеке.

18 февраля министр обороны Андрей Белоусов подписал приказ, упрощающий начисление выплат контрактникам. Теперь военные могут ежемесячно получать компенсации вместо дополнительных дней отдыха. Ранее выплаты начислялись только после завершения задач и возвращения из командировки.

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