Тюменская область увеличила выплаты контрактникам в СВО до 1,9 млн руб.

В Тюменской области повысили единовременную выплату для военных, заключающих контракт для участия в СВО, до 1,9 млн руб. С учетом федеральных 400 тыс. руб. общая сумма достигнет 2,3 млн руб., сообщил губернатор Александр Моор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

«Продолжаем поддерживать наших воинов. Победа будет за нами!»,— написал губернатор в своем Telegram-канале.

Ранее выплату уже увеличивали с 600 тыс. до 1,6 млн руб. в октябре 2024 года. Для получения денег контракт нужно оформить через местный военкомат. Дополнительно введены льготы по транспортному налогу и ипотеке.

18 февраля министр обороны Андрей Белоусов подписал приказ, упрощающий начисление выплат контрактникам. Теперь военные могут ежемесячно получать компенсации вместо дополнительных дней отдыха. Ранее выплаты начислялись только после завершения задач и возвращения из командировки.