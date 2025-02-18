Контрактникам упростили получение денег вместо дополнительного отдыха

Министр обороны Андрей Белоусов подписал приказ, согласно которому военные могут ежемесячно получать компенсации вместо дополнительных дней отдыха, сообщила пресс-служба ведомства. Текст приказа ведомство не опубликовало.

Согласно действующему закону, привлечение контрактников к задачам без ограничения служебного времени компенсируется днями отдыха или денежными средствами. Вид компенсации определяется по желанию военного.

По старым правилам выплаты осуществлялись не сразу, а только после завершения задач и возвращения из командировки в пункт дислокации. Теперь выплаты будут осуществляться ежемесячно вместе с денежным довольствием, отметили в военном ведомстве.

Полина Мотызлевская