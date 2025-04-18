Предприятия Прикамья расширят ассортимент продукции для нужд ПАО «Газпром»

Губернатор Дмитрий Махонин и зампред правления ПАО «Газпром» Виталий Маркелов обсудили сотрудничество региона и компании в рамках промкооперации, выпуска качественной отечественной продукции для газовой отрасли и создания новых рабочих мест. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

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В ходе встречи стороны договорились обновить дорожную карту по расширению использования высокотехнологичной продукции, выпускаемой предприятиями Прикамья в интересах «Газпрома». Это поможет наиболее эффективно решать поставленные президентом России Владимиром Путиным задачи в области технологического лидерства. Новую дорожную карту утвердят на Петербургском международном газовом форуме в октябре 2025 года.

Дмитрий Махонин и Виталий Маркелов посетили также «ОДК — Пермские моторы». Вместе с индустриальным директором авиационного комплекса госкорпорации «Ростех» Анатолием Сердюковым они осмотрели производство промышленных газотурбинных двигателей и обсудили рабочие вопросы.

«Компания “Газпром” уже более 30 лет является стратегическим партнером для двигателестроения, производства газового оборудования, машиностроения Прикамья. На совещании обсудили опыт наших компаний по расширению линеек оборудования и продукции, в том числе газотурбинных двигателей и приводов для газотурбинных агрегатов, пожарных извещателей для производств ПАО “Газпром”, роботов-диагностов для проверки состояния труб. Все эти разработки в том числе помогают создавать новые рабочие места в Прикамье»,— отметил в своем телеграм-канале Дмитрий Махонин.