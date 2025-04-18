Пострадавшие в ДТП с автобусом в Крыму выписаны из больниц

Все пациенты, получившие травмы при столкновении рейсового автобуса с грузовиком на трассе у аэропорта Симферополя, выписаны из медицинских учреждений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство здравоохранения Крыма.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Авария произошла 24 марта 2025 года ранним утром. В результате происшествия пострадали 37 человек, включая восемь детей, шесть человек погибли. Медицинская помощь в стационарных условиях потребовалась 23 пострадавшим.

По информации МВД Крыма, всего в автобусе находились тридцать человек. В результате аварии 19 человек получили травмы различной степени тяжести.

Глава Крыма Сергей Аксенов объявил о выделении материальной помощи из бюджета региона. Семьи погибших получат по 1,5 млн руб. Пострадавшим будет выплачено по 300 или 600 тыс. руб. в зависимости от степени тяжести полученных травм.

Анна Гречко