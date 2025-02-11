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Скандальное видео у Казанского собора довело петербурженку до уголовного дела

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении задержанной 25-летней девушки по имени Алина, которая якобы справила нужду у Казанского собора, сообщает городское управление СК РФ по Петербургу 11 февраля. Ее обвиняют по ч. 2 ст. 148 УК РФ (Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий).

Петербурженку задержали пару дней назад на проспекте Художников из-за скандального видео. По мнению подозреваемой, она справляла нужду в лесу, а ролик смонтировали недоброжелатели.

В итоге на Алину составили протокол о мелком хулиганстве, затем в отношении нее завели дело об оскорблении чувств верующих в местах, предназначенных для проведения богослужений.

Ранее «Ъ-СПб» писал о похожем случае, когда СК возбудил дело в отношении 22-летней петербурженки, нарисовавшей граффити против «многобожников» со спорной цитатой из Корана возле церкви Святой Блаженной Ксении Петербургской.

Андрей Маркелов

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