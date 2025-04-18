Матвиенко заявила, что Украина не имеет права праздновать 9 Мая

Спикер Совета федерации Валентина Матвиенко считает, что празднование Дня Победы на Украине — это цинизм. Она заявила, что президент Украины Владимир Зеленский возводит «в ранг национальных героев» Степана Бандеру и Романа Шухевича. Противников Красной армии она назвала пособниками Адольфа Гитлера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Какое они имеют вообще моральное право проводить мероприятия в честь Победы?» — сказала «РИА Новости» госпожа Матвиенко.

При этом Валентина Матвинеко заявила, что гражданам Украины якобы не дают возлагать цветы к памятникам, посвященным героям Великой Отечественной войны. «Посмотрите, в целом ряде стран что творится, сносят памятники, они борются с памятниками солдатам, которые погибли, освобождая те же европейские государства»,— добавила она.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен созвать представителей европейских стран в Киеве 9 мая. Это должно стать альтернативой ежегодному параду Победы, который проводят в Москве, сообщало издание Politico.