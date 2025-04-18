В СВО погиб активист КПРФ из Кизела

В ходе специальной военной операции (СВО) погиб активист Кизеловского местного отделения КПРФ Михаил Горячих. Об этом сообщается на странице «Ленинский комсомол (ЛКСМ РФ) | Пермский край» в соцсети.

Михаил Горячих работал наждачником в обособленном подразделении АО «УСПК» в Кизеле. Входил в состав местного отделения КПРФ, был членом участковой избирательной комиссии.

В сентябре 2024 года заключил контракт с Министерством обороны РФ и был направлен в зону проведения СВО. Пропал без вести в декабре 2024 года. В апреле 2025 года было получено подтверждение о его гибели.