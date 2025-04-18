Объявлен конкурс на должность главы Ельца

Елецкий горсовет депутатов объявил конкурс на должность главы городского округа, сообщила пресс-служба органа самоуправления.

В конкурсную комиссию вошли председатель городской общественной палаты Наталья Андреева, руководитель штаба общественной поддержки «Своих не бросаем» Юрий Борисов, директор Елецкого техникума железнодорожного транспорта Алексей Кузьмин. Еще трех участников комиссии назначит губернатор Игорь Артамонов.

Желающие возглавить город смогут подать в комиссию документы с 28 апреля по 2 июня включительно. Первый этап конкурса пройдет 10 июня, второй — 17 июня.

15 апреля полномочия мэра досрочно сложил Евгений Боровских, который руководил Ельцом с 2019 года. Облсовет одобрил его назначение и.о. бизнес-омбудсмена региона. С 16 апреля к исполнению обязанностей главы приступил Вячеслав Жабин, который в ноябре 2024 года был назначен первым вице-мэром города.

Юрий Голубь