РПЛ ввела внешнее управление в «Химках» из-за долгов

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев заявил журналистам, что организация вводит внешнее управление в подмосковных «Химках». Игроки клуба жаловались на задержку зарплаты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

15 апреля команду покинул главный тренер Франк Артига. Позже «Спорт-Экспресс» сообщил, что футболисты бойкотируют тренировки из-за задержек по зарплате. 16 апреля исполняющим обязанности главного тренера «Химок» был назначен Магомед Адиев, однако основной состав продолжил игнорировать тренировки. Сегодня команда приступила к подготовке к матчу с «Зенитом». Тренировку «Химок» посетил господин Алаев, который ранее сказал, что ситуация в клубе ставит «под угрозу репутацию главного футбольного соревнования страны и спортивный принцип».

«Введено внешнее управление. Такое решение уже применялось и показало положительную практику. Это означает, что ни один платеж не может осуществляться без согласования со стороны РПЛ. Была проведена встреча с футболистами, которые имеют задолженности по зарплате. Провели беседу. Мы провели заседание и согласовали выплату части денег. Провели авансирование. Часть денег футболистам будет выплачена, но проблема не решена»,— приводит слова Алаева «Матч ТВ».

После 24 туров РПЛ «Химки» занимают 12-е место в турнирной таблице с 23 очками. По дополнительным показателям команда опережает грозненский «Ахмат», который находится в «зоне стыковых матчей». 20 апреля подмосковный клуб проведет гостевой матч с петербургским «Зенитом».

Таисия Орлова