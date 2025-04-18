МИД Ирана объяснил отказ от прямых переговоров с США

Прямые переговоры Ирана и США по ядерной сделке невозможны, пока американская сторона придерживается политики угроз и максимального давления, заявил глава иранского МИДа Аббас Арагчи. При этом он допустил, что стороны достигнут соглашения, если Вашингтон покажет «серьезность своих намерений».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«В настоящее время мы будем вести только непрямые переговоры. Очевидно, что по причине угроз, которые озвучивает правительство США, и экономических санкций, а также политики максимального давления против нас мы не можем вести с ними прямые переговоры. Но дипломатический путь открыт, непрямые переговоры — это не что-то сложное или удивительное, достичь договоренностей возможно»,— сказал Аббас Арагчи на пресс-конференции с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Москве.

Господин Арагчи отметил, что Иран сомневается в искренности намерений американцев при обсуждении ядерной сделки. На переговорах в Риме, которые состоятся 19 апреля, Тегеран ожидает услышать позицию Вашингтона. «В рамках первого раунда переговоров мы видели определенный уровень серьезности намерений противоположной стороны, видели настрой на то, чтобы обсуждать исключительно ядерную проблематику»,— сказал Аббас Арагчи.

Как сообщали источники The New York Times, верховный лидер Ирана Али Хаменеи запрещал вести переговоры с США по поводу ядерной сделки, но высокопоставленные иранские чиновники убедили его смягчить позицию. Поводом стало письмо Дональда Трампа, в котором он дал Тегерану два месяца для решения этого вопроса. По данным NYT, из-за угрозы «масштабной войны» и внутриполитического кризиса Али Хаменеи разрешил вести консультации США, но для начала только через посредника. На первой за несколько лет встрече делегаций 12 апреля в роли посредника выступил Оман.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Переговоры по иранской ядерной программе взяли ударный темп».

Лусине Баласян