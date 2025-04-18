ФАС выявила картель на 444 млн руб. в торгах на нужды московских госучреждений

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело по признакам антиконкурентного соглашения в отношении 12 хозяйствующих субъектов. Сумма сделки составила 444 млн руб. Торги проводились на нужды госучреждений Москвы и Московской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Хозсубъекты использовали схему «таран» — манипулировали ценовым показателем для удержания преимущества за заранее выбранным участником. В ФАС добавили, что при установлении вины хозсубъектам назначат оборотные штрафы.

«Они одерживали победу на торгах на поставку стройматериалов, оборудования, инструментов и спецодежды с минимальным снижением от начальной максимальной цены»,— говорится в Telegram-канале службы.

В конце марта ФАС выявила картель при заключении контрактов на художественное оформление города Байконур. Тогда в сговоре подозревали три хозяйствующих субъекта. На поставку малых архитектурных форм, топиарных фигур и баннеров была выставлена необоснованно высокая цена, пояснили в ФАС.