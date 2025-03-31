ФАС выявила картель на территории Байконура
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выявила признаки картельного сговора при заключении контрактов на художественное оформление города Байконур. Подозреваемым грозят административные штрафы, следует из сообщения, опубликованного пресс-службой ведомства.
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«Три хозяйствующих субъекта подозреваются в сговоре. Реализация антиконкурентного соглашения между ними привела к установлению необоснованно высокой цены на поставку малых архитектурных форм, топиарных фигур и баннеров»,— сказано в сообщении ведомства.
В ФАС предполагают, что участниками сговора была нарушена часть 1 статьи 11 Федерального закона «О защите конкуренции». В случае, если вина субъектов будет доказана, им грозит административный штраф (ч. 1. ст. 14.32 КоАП РФ). Для должностных лиц в размере от 40 тыс. руб. до 50 тыс. руб. или дисквалификация на срок от одного года до трех лет, а для юридических — от 0,03 до 0,15 размера суммы выручки правонарушителя от реализации товара.
18 марта ФАС выявила картель на 1,9 млрд руб. на торгах по дорожным проектам в Дагестане при реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Возбуждено дело о картеле (ст. 14.32 КоАП РФ) в отношении ООО «Ботлихагропромдорстрой», ООО «Дорстройсервис» и ООО «Магуш».