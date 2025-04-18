Стрельбу в университете Флориды устроил сын помощницы шерифа из оружия матери

Местные власти и средства массовой информации, включая CNN, сообщили подробности о стрелке, убившем в четверг, 17 апреля, двух человек и ранившем пятерых в кампусе Университета штата Флорида в Талахасси.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Alicia Devine / USA TODAY NETWORK / Imagn Images / Reuters Фото: Alicia Devine / USA TODAY NETWORK / Imagn Images / Reuters

Как сообщается, стрелком оказался Феникс Айкнер, студент того же университета и по совместительству приемный сын помощницы шерифа. Преступление он совершил из табельного оружия своей матери. Он многие годы тренировался вместе с сотрудниками офиса шерифа, а в последнее время был членом молодежного общественного совета при шерифе округа Леон.

Как говорят студенты университета, знавшие Айкнера, он потрясал людей своими высказываниями, которые «переходили рамки консерватизма», активно выступал против общественного многообразия.

В настоящее время стрелок, раненный при аресте, находится под охраной в больнице.

Нынешнее преступление стало шестым случаем массовой стрельбы во Флориде с начала года.

Виктор Буй