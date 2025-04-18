«Выставка является крупнейшей из когда-либо посвященных художнику»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о том, какие работы Дэвида Хокни представлены в Fondation Louis Vuitton в Париже.

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«Помните, что они не могут отменить весну»,— так заявил художник Дэвид Хокни миру в марте 2020 года, в разгар карантина из-за пандемии COVID-19. Такое же настроение у него и сейчас, пять лет спустя, когда только что открылась ретроспектива художника в Fondation Louis Vuitton в Париже (продлится до 31 августа). Расположившись на всех четырех этажах музея, нынешняя выставка является крупнейшей из когда-либо посвященных британскому художнику. Экспозиция в 11 залах состоит из более чем 400 объектов, от картин и рисунков до цифровых работ, созданных как с помощью компьютера, так и с помощью iPad, и даже захватывающих видеоинсталляций.

Выставка под названием David Hockney 25 фокусируется на последних 25 годах его творчества, но также включает в себя работы, созданные на протяжении всей его 70-летней карьеры. Начинается она на нижнем уровне, открываясь его знаковыми полотнами 1950-х-1970-х годов, в том числе «Портретом моего отца» (1955), первую картину, которую Хокни когда-то продал, а недавно выкупил обратно. В соседнем зале находится «Большой всплеск» 1967 года — знаковое изображение Хокни калифорнийского бассейна сразу после того, как в него нырнула невидимая фигура, и его «Портрет художника (бассейн с двумя фигурами)» 1972-го, проданный крупному коллекционеру Пьеру Чену за $90,3 млн на аукционе Christie's в 2018 году.

Когда Хокни застрял в Нормандии во время карантина, он обратился к подходу живописи на пленэре, который предпочитали импрессионисты. Используя свой iPad, художник создавал светящиеся композиции в сопоставленных плоских тонах, но с поп-акцентами, чтобы запечатлеть эффекты света и кульминационные изменения. Верхняя галерея Фонда, часто называемая «собором» из-за своих высоких потолков, была преобразована в специфическую для данного места инсталляцию, которая погружает посетителей в работу Хокни для сцены. На выставке представлены эскизы декораций и некоторые костюмы для «Похождений повесы» Стравинского (1975), «Волшебной флейты» Моцарта (1978) и «Тристана и Изольды» Вагнера (1987).

Дмитрий Буткевич