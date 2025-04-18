Местный житель пострадал при ударе ВСУ по селу Ломаковка в Брянской области

Украинская армия несколько раз атаковала село Ломаковка Стародубского муниципального округа в Брянской области. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз. В результате удара пострадал местный житель. Его оперативно госпитализировали.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Stringer / Reuters Фото: Stringer / Reuters

При минометном обстреле села и ударах дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) полностью сгорел дом, а также надворные постройки и подсобное хозяйство. «Жильцы дома не пострадали»,— написал господин Богомаз в Telegram-канале.

В ночь на 17 апреля над Брянской областью сбили четыре украинских БПЛА. О пострадавших и последствиях на земле не уточнялось.