Стадион ФК «Краснодар» будет называться «Ozon Арена»

Футбольный клуб «Краснодар» и компания Ozon объявили о переименовании домашнего стадиона команды на «Ozon Арена». Об этом сообщили в пресс-службе «Краснодара».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«В рамках партнерства домашний стадион клуба будет переименован — с 1 мая 2025 года он будет называться "Ozon Арена". Логотип компании появится на игровой форме основной команды в новом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) 2025/26», — говорится в релизе.

Стадион «Краснодар» был открыт в 2016 году, он вмещает в себя 35 тыс. зрителей.

После 24 туров «Краснодар» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 52 очка.

Таисия Орлова