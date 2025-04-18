В Госсовете предложили не дорабатывать приложение «Мой налог» для муниципалитетов

Доработка приложения для самозанятых «Мой налог» для организации распределения региональной части налогов в муниципальный бюджет нецелесообразна. Об этом заявил депутат Госсовета Татарстана, председатель комитета по бюджету, налогам и финансам Леонид Якунин на заседании в ведомстве.

Он отметил, что в приложении отсутствует техническая возможность выбрать муниципалитет, налоги зачисляются напрямую в бюджет региона. Для решения этого вопроса правительство компенсирует недополученные средства муниципалитетам с помощью субсидий.

Ранее сообщалось, что за 2024 год самозанятые в Татарстане заплатили 2,1 млн руб. налогов.

Дарья Сайфиева