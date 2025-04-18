Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подтвердил отставку вице-мэра Бубнова

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов перераспределил полномочия своего заместителя Алексея Бубнова, ушедшего в отставку. Об этом глава города сообщил в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Бубнов

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Алексей Бубнов

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

«Ставка заместителя Главы Екатеринбурга, который курировал вопросы содержания улично-дорожной сети и благоустройства городских территорий, будет сокращена. Это вызвано необходимостью повысить эффективность нашей работы»,— написал он. По словам господина Орлова, качеством уборки города недовольны местные жители, а недавно на ее недостатки указал глава региона Денис Паслер.

Полномочия по контролю за содержанием улично-дорожной сети и благоустройством города будут переданы другим заместителям, «показавшими высокую эффективность работы». За уборку и содержание улиц будет отвечать Владимир Гейко, сейчас курирующий сферу ЖКХ, а за ремонт дорог и благоустройство общественных пространств — Рустам Галямов, который уже занимается сферами транспорта и строительства.

Ранее врио губернатора Денис Паслер во время встречи с журналистами отметил недостатки уборки в Екатеринбурге. «Уборка улиц, территорий, придомовых общественных пространств — это прямая ответственность и задача администраций. У глав огромное количество задач и ответственности, далеко не на все хватает ресурсов, они ограниченны, но вот порядок, чтобы было чисто, убрано, подстрижено, чтобы не было грязи — это прямая обязанность»,— сказал он.

Напомним, в декабре 2023 года мэр Алексей Орлов перераспределил полномочия своих заместителей, передав сферу транспорта под контроль вице-мэра Рустама Галямова. До этого ее курировал Алексей Бубнов. Тогда господин Орлов отмечал, что практика перераспределения полномочий необходима для «повышения квалификации и компетенции заместителей и для повышения эффективности работы».

Анна Капустина