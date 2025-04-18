Вице-мэр Екатеринбурга Бубнов уходит в отставку после критики Паслера

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов принял решение отправить в отставку своего заместителя Алексея Бубнова, отвечающего за сферу благоустройства, сообщил «Ъ-Урал» источник в мэрии. Информацию о том, что господин Бубнов оставит пост, в горадминистрации «Ъ-Урал» не подтвердили.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Бубнов

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Алексей Бубнов

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

По словам собеседника, господин Орлов принял решение ликвидировать пост вице-мэра, отвечающего за благоустройство. За содержания дорог и взаимодействие с районами при уборке территорий будет отвечать заместитель главы Владимир Гейко; за ремонт дорог и благоустройство общественных территорий — вице-мэр Рустам Галямов.

Отставке Алексея Бубнова предшествовала критика врио губернатора Свердловской области Дениса Паслера, который призвал власти Екатеринбурга «порядок в городе навести». «Уборка улиц, территорий, придомовых общественных пространств — это прямая ответственность и задача администраций. У глав огромное количество задач и ответственности, далеко не на все хватает ресурсов, они ограниченны, но вот порядок, чтобы было чисто, убрано, подстрижено, чтобы не было грязи — это прямая обязанность»,— подчеркнул он.