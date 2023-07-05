Репрессированным готовят угол

В Татарстане с 2024 года могут начать выдавать квартиры вернувшимся в регион гражданам, которые лишились жилья в регионе в ходе советских репрессий. Принятие соответствующего законопроекта инициирует прокурор республики Илдус Нафиков. Хотя право реабилитированных и их детей на жилье предусмотрено федеральным законом уже 30 лет, в регионе этой категории граждан квартиры не предоставляли. Власти республики пока не имеют представления, сколько «детей ГУЛАГа» смогут вернуться в республику. Эксперты отмечают, что если жертвам репрессий не будут предоставлять жилье вне очереди, то «никто из них не доживет до возвращения».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Проект изменений в региональный закон «Об адресной социальной поддержке населения в Республике Татарстан» внес в Госсовет прокурор Татарстана Илдус Нафиков. Он предложил определить порядок обеспечения жилыми помещениями возвращающихся в регион жертв политических репрессий, вследствие которых они потеряли здесь свое жилье. Речь идет в том числе о членах семей и других родственниках, проживавших совместно с репрессированными, а также о их детях, которые родились в местах лишения свободы, в ссылке или на спецпоселении. Ожидается, что закон начнет действовать в Татарстане с 1 января 2024 года. Он будет распространяться также на граждан РФ, иностранцев и лиц без гражданства, которые сейчас не проживают в республике.

В пояснительной записке прокурор уточняет, что подготовил этот документ в целях реализации положений ст. 13 закона РФ «О реабилитации жертв политических репрессий», принятого еще в 1991 году. Изначально в этой статье говорилось, что реабилитированные лица и их родственники «имеют право на первоочередное получение жилья». Еще в 2004 году Госдума прописала, что порядок учета таких семей и обеспечения их жилыми помещениями должны определять субъекты РФ. Регионы начали устанавливать механизмы такой компенсации, но многие из них поставили дополнительные условия, что сделало получение квартир фактически невозможным. Так, например, закон Москвы раньше определял, что для постановки на учет жертвам репрессий требуется жить в столице не менее десяти лет, одновременно быть малоимущими и не иметь жилья.

В 2019 году Конституционный суд РФ встал на сторону жертв политических репрессий в их споре с московскими властями (иск подавали родившиеся в ссылках «дети ГУЛАГа» Елизавета Михайлова, Евгения Шашева и Алиса Мейсснер). Судьи признали, что введенные в столице ограничения на предоставление репрессированным бесплатного жилья не соответствуют Конституции, как и федеральный закон, на который опирались чиновники Москвы. Конституционный суд потребовал «незамедлительно» принять новый закон об обеспечении жильем репрессированных, но этого до сих пор не произошло. Также регионы должны были внести изменения в свои нормативные акты.

Илдус Нафиков, инициируя законопроект, сослался на это решение Конституционного суда России, объяснив, что право реабилитированных лиц на жилье при возвращении в прежние места проживания является «безусловным» и «осуществляется без соблюдения условий, установленных жилищным законодательством для иных категорий граждан». Выделять им квартиры — это «обязанность органов государственной власти», указал прокурор. Вместе с тем, как следует из пояснительной записки к законопроекту, прежде в Татарстане вообще отсутствовал какой-либо порядок выдачи жилья репрессированным, то есть норма федерального закона, по всей видимости, не исполнялась. После принятия законопроекта прокурора учет нуждающихся должен будет вести Кабинет министров республики.

По данным прокуратуры, такие нормы уже закреплены в законах других субъектов РФ. В том числе в Марий Эл, Башкирии, Мордовии, Самарской, Нижегородской и Саратовской областях. В Чувашии аналогичная норма была введена в 2021 году.

Поскольку в Татарстане этот вопрос ранее не был отрегулирован, то «оценить объем средств, необходимый для реализации законопроекта, не представляется возможным», отметил прокурор Татарстана.

Согласно действующему законодательству, в республике реабилитированные граждане могут претендовать на возмещение расходов, связанных с установкой телефона, субсидии в размере 50% расходов на оплату жилья и коммунальных услуг, бесплатное зубопротезирование и возмещение расходов на погребение. В бюджете 2023 года на помощь жертвам политических репрессий предусмотрено 1,2 млн руб.

По данным проекта «Бессмертный барак», в Татарии первая волна террора приходилась на 1929–1932 годы при раскулачивании крестьянства. Пик второй волны репрессий пришелся на 1937–1938 годы «под лозунгом борьбы с агентами германского фашизма и разведок разных стран». Также репрессиям подвергались секретари Татарского обкома ВКП(б), руководители ЦИК ТАССР, наркомы, главы предприятий, ученые и представители творческой интеллигенции.

В базе данных редакции «Книга памяти» (является госучреждением Татарстана) значатся 54,5 тыс. человек, подвергшихся политическим репрессиям в ТАССР (в том числе 4,4 тыс. женщин). В местах заключения погибли 14 тыс. татарстанцев, есть данные о расстреле почти 6 тыс. человек.

„Ъ“ вчера обратился в министерство труда, занятости и социальной зашиты Татарстана, министерство строительства, архитектуры и ЖКХ, пресс-службу главы республики. Однако чиновники не смогли разъяснить, почему в республике ранее не предоставлялось жилье репрессированным. Поговорить с председателем организации пенсионеров и инвалидов — жертв политических репрессий Республики Татарстан (действует при минтруде) Аминей Залялеевой „Ъ“ не удалось. В приемной министерства сообщили, что «она на отдыхе».

Председатель комитета Госсовета по социальной политике Светлана Захарова сообщила „Ъ“, что в парламенте пока только изучают инициативу прокурора — законопроект направлен в различные органы на заключение. Как ожидает госпожа Захарова, на ближайшей сессии Госсовета документ обсудить не успеют, его рассмотрение перенесут на осень.

«Репрессированных в Татарстане было очень много. Сюда входят и так называемые кулаки, и репрессированные священнослужители»,— говорит татарский историк Дамир Исхаков. По его мнению, потомков репрессированных в республике «несколько десятков тысяч». Однако он затруднился сказать, сколько из них смогут претендовать на жилье, предусмотренное законопроектом. «Таких данных нет. Тогда это вилами на воде писано. Есть риск, что Татарстан не справится с задачей обеспечения жильем»,— полагает историк.

По данным юриста центра защиты прав человека «Мемориал» (создан на месте правозащитного центра, признанного иноагентом и ликвидированного по решению суда) Григория Вайпана, таких претендентов всего по России может быть около 1,5 тыс. человек. «Сколько желающих вернуться в Татарстан — надо запрашивать у региональных властей»,— говорит он. Однако один из чиновников Татарстана в беседе с „Ъ“ предположил, что таких людей «уже не существует».

Господин Вайпан отмечает, что в Татарстане «действительно не было специальных норм о порядке предоставления жилья возвращающимся реабилитированным людям», а новый закон принимается после постановления Конституционного суда РФ. Он будет «эффективен, только если там будет предусмотрено внеочередное предоставление жилья или выплат на приобретение жилья для жертв репрессий», считает юрист. «Если же там будет предусмотрено попадание реабилитированных в общую очередь на жилье, то никто из них не доживет до возвращения. В основном „дети ГУЛАГа“ сейчас старше 70 лет, а многим и за 90»,— разъясняет эксперт.

По словам Григория Вайпана, в последнее время удалось выиграть несколько судов в регионах, где реабилитированных отказывались принимать на жилищный учет (например, в Краснодарском крае добиться денежной компенсации удалось семье репрессированных греков). «Видимо, это сподвигло власти Татарстана заняться приведением своего законодательства в соответствие с постановлением суда»,— заключает юрист.

Кирилл Антонов